Gioco del Ponte, assegnati i premi “Il Morione” 2026

Written by Redazione• 4:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- La Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti ha ospitato la cerimonia conclusiva della 39ª edizione del Premio “Il Morione”, organizzato dall’associazione Amici del Gioco del Ponte con il patrocinio del Comune di Pisa e di Confesercenti Provincia di Pisa e il sostegno del Corpo Guardie di Città e dell’agenzia UnipolSai Pisa di Cusin, Caverni, Frassi e Grossi.

Il premio chiude tradizionalmente l’edizione annuale del Gioco del Ponte, conferendo riconoscimenti a personaggi e gruppi di Tramontana, Mezzogiorno e del corteo dei giudici che si sono distinti per l’interpretazione del proprio ruolo.

Il “Morione d’onore”, intitolato al fondatore dell’associazione Umberto Moschini e destinato a coloro che hanno contribuito concretamente alla realizzazione e alla buona riuscita del Gioco, è stato assegnato quest’anno alla memoria di Roberto Balestri, figura di riferimento del Gioco moderno, promotore e storico segretario del premio. A ritirare il riconoscimento sono state la moglie, le figlie e i nipoti.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco e assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini, il presidente provinciale di Confesercenti Fabrizio Di Sabatino, Luigi Grossi dell’agenzia UnipolSai Pisa, i consiglieri regionali Federico Eligi e Matteo Trapani, il presidente del Parco Lorenzo Bani, il presidente dell’Aci Leonardo Acquaviva, i generali di Mezzogiorno e Tramontana Sergio Mantuano e Matteo Baldassari e alcuni componenti del Consiglio degli Anziani.

«Il Morione rappresenta il giusto riconoscimento per quanti contribuiscono alla riuscita del Gioco interpretando al meglio il proprio ruolo nel corteo storico – ha dichiarato il presidente dell’associazione Amici del Gioco del Ponte, Stefano Gianfaldoni –. Il Gioco rimane bellissimo per ciò che rappresenta per Pisa, per il corteo, i colori, l’attesa e la tensione. Proprio perché gli vogliamo bene, dobbiamo però interrogarci su come renderlo ancora più intenso, coinvolgente e partecipato, senza snaturarlo».

I riconoscimenti per il corteo 2026 sono stati assegnati al Picchetto di Piazza di Mezzogiorno, ai Paggi del Luogotenente Generale di Tramontana, a Federico Puccinelli, cavaliere al seguito dei giudici, a Samuele Barsanti, paggio di squadra di Mezzogiorno, e a Noemi Bellini, paggio di squadra di Tramontana.

Gianfaldoni ha infine ringraziato Fernando Trafeli, realizzatore del premio ideato dal padre Luciano.

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Last modified: Settembre 22, 2026