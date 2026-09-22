“La scienza e il Monte Pisano”, a Calci il convegno sul progetto Life-Postfire

Written by Redazione• 4:23 pm• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI- Ha suscitato grande interesse il convegno scientifico “La scienza e il Monte Pisano”, ospitato venerdì 18 settembre nella sala consiliare del Comune di Calci in occasione dell’avvio del progetto Life-Postfire, cofinanziato dall’Unione Europea.

Durante l’incontro sono intervenuti rappresentanti di IPSP-CNR, IRET-CNR, ISAC-CNR, Scuola Superiore Sant’Anna, Università di Pisa, Sportello di Agroecologia di Calci, French National Research Institute for Sustainable Development, Regione Toscana, Comune di Calci, D.R.E.AM., Comunità del Bosco del Monte Pisano e Azienda agricola Elter Francesco.

Le relazioni hanno approfondito la complessità e la ricchezza del Monte Pisano, con particolare attenzione alle sue caratteristiche geologiche, geografiche e orografiche. I contributi presentati saranno prossimamente raccolti negli atti del convegno.

Life-Postfire è un progetto scientifico italo-spagnolo che ha come capofila l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante di Sesto Fiorentino e tra i partner anche il Comune di Calci. L’obiettivo è sperimentare soluzioni innovative basate sulla natura, le cosiddette Nature-Based Solutions, per favorire il recupero degli ecosistemi colpiti dagli incendi boschivi.

Last modified: Settembre 22, 2026