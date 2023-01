Gestore denunciato per aver venduto una bottiglia di birra ad un quindicenne

Scritto da Antonio Tognoli• 5:33 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Nella serata di sabato 14 gennaio la Questura di Pisa ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio, con la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia Municipale.

Il servizio, aggiuntivo rispetto alle ordinarie “volanti” della Questura e “gazzelle” dell’ Arma Carabinieri che pattugliano la città notte e giorno, si è incentrato soprattutto in zona stazione e, in tarda serata, nel triangolo piazza Vettovaglie-piazza Dante-piazza dei Cavalieri, per assicurare un fine settimana tranquillo nella zona elettiva della movida pisana.

Nel corso del servizio sono state controllate 46 persone, alcune con precedenti, senza rilevare particolari criticità ma anzi prevenendo, con la presenza delle pattuglie appiedate, fatti criminali. Il dispositivo si è poi concentrato sul controllo di alcuni minimarket della zona delle Vettovaglie: in uno al gestore è stato intimato di ritirare dal commercio due confezioni di the esotico già scaduto, che invero aveva collocato in vetrina a scopo a suo dire pubblicitario; un secondo invece è stato “pizzicato” dopo aver venduto una bottiglia di birra ad un 15enne pisano. La bottiglia è stata sottoposta a sequestro, il gestore è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver venduto alcol a minore infrasedicenne e quest’ ultimo è stato accompagnato in Questura e affidato ai genitori.

