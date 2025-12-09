GD Pisa: ‘Fornacette, dipendente Pam sospesa per il “test del carrello”. Crescono le preoccupazioni per la gestione del personale’

Written by admin• 3:11 pm• Calcinaia, Attualità, Pisa, Politica, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei Giovani Democratici Pisa in merito al licenziamento di un’impiegata della filiale Pam Panorama di Fornacette.

“Il “test del carrello” colpisce anche la nostra provincia: una dipendente della filiale Pam Panorama di Fornacette, con 36 anni di servizio, è stata sospesa per dieci giorni dopo non aver individuato un prodotto nascosto durante il controllo interno. Un episodio che, secondo sindacati e forze politiche, non è isolato ma si inserisce in un quadro più ampio: quello di una strategia aziendale che, insieme alla recente chiusura della filiale di Viale delle Cascine, sembrerebbe puntare a ridurre il personale storico e più tutelato per sostituirlo con lavoratori giovani, precari e con contratti meno onerosi. Le conseguenze sono pesanti: lavoratori con decenni di esperienza si ritrovano sospesi, licenziati o con punti vendita chiusi. È il caso anche della filiale Panorama del centro commerciale I Gigli a Firenze, per la quale il 24 novembre è stato aperto un tavolo con ARTI. Difficile attribuire queste scelte a una crisi aziendale: nel 2025 Pam Panorama ha registrato quasi 2 miliardi di ricavi, con una crescita del 10,2%. Secondo i critici, l’azienda non potendo modificare i contratti più datati preferirebbe “liberarsi” gradualmente dei dipendenti a tempo indeterminato, più costosi e maggiormente tutelati. Per partiti e sindacati la risposta deve essere politica: superare il Jobs Act e ripristinare pienamente i diritti dei lavoratori, in un mercato del lavoro dove sempre più persone faticano ad arrivare a fine mese e la precarietà rischia di essere l’unica prospettiva per intere generazioni.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Dicembre 9, 2025