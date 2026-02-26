Gala dello Sport Pisano 2026 alla Stazione Leopolda con Umberto Pelizzari

Written by Antonio Tognoli• 7:09 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è svolto giovedì 26 febbraio, presso la Stazione Leopolda, il Gala dello Sport Pisano 2026, appuntamento dedicato al mondo sportivo del territorio che ha visto la partecipazione speciale di Umberto Pelizzari, apneista di fama internazionale e protagonista di numerosi record mondiali.

Nel corso della serata sono stati premiati numerosi atleti che si sono distinti per meriti sportivi, in un momento pensato per valorizzare l’impegno, la costanza e la dedizione che caratterizzano il percorso di chi pratica sport, contribuendo a rafforzare il ruolo dello sport come elemento centrale della vita cittadina.

«Eventi come il Gala dello Sport Pisano rappresentano un’occasione importante per riconoscere il valore dell’attività sportiva e il significato che essa assume per la nostra comunità – afferma l’assessore allo sport Frida Scarpa –. Lo sport non è soltanto competizione e risultato, ma è educazione, crescita personale, salute e benessere. È uno strumento fondamentale soprattutto per i giovani, perché insegna disciplina, rispetto, capacità di affrontare le difficoltà e di lavorare per obiettivi. Desidero rivolgere i miei complimenti a tutti gli atleti premiati, che con il loro impegno e i loro risultati rappresentano un motivo di orgoglio per la città. Dietro ogni successo ci sono sacrifici, allenamenti, dedizione e la capacità di conciliare lo sport con gli impegni scolastici e formativi. È un aspetto che vogliamo sottolineare con forza: fare sport e studiare non sono percorsi alternativi, ma esperienze che si rafforzano a vicenda e contribuiscono alla crescita equilibrata delle nuove generazioni. Un ringraziamento speciale va a Umberto Pelizzari per la sua presenza e per il contributo che ha voluto condividere con i ragazzi e con il pubblico. La sua esperienza sportiva, il suo percorso e i valori che rappresenta costituiscono un esempio importante, capace di trasmettere un messaggio positivo legato all’impegno, alla determinazione e alla forza mentale. Testimonianze come la sua sono preziose perché aiutano a comprendere quanto lo sport sia una scuola di vita. Pisa continua a investire nello sport e nei suoi valori, consapevole del ruolo che esso svolge nella promozione di stili di vita sani e nella costruzione di una comunità coesa e dinamica. Celebrare i nostri atleti significa celebrare l’energia positiva che lo sport porta nella vita della città».

Ospite d’onore della serata è stato Umberto Pelizzari, che ha offerto al pubblico, e in particolare ai giovani presenti, un contributo dedicato al tema della preparazione mentale e della gestione delle emozioni. L’incontro ha rappresentato un’occasione di approfondimento su aspetti centrali dell’esperienza sportiva, quali la fiducia in sé stessi, la capacità di affrontare le difficoltà e il ruolo della forza mentale nel percorso di crescita personale e agonistica.

L’evento è organizzato dal Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, Apnea Academy, Patrimonio Pisa e Apnea Lab.

