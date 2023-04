Antonio Caracciolo: “Una brutta figura. Adesso bisogna resettare e ripartire”

Scritto da admin• 6:53 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara del Libero Liberati parola al capitano Antonio Caracciolo che analizza la sconfitta dei nerazzurri.

“Partiti bene verso fine primo tempo e da inizio ripresa e per tutto il secondo tempo abbiamo fatto brutta figura. Ne siamo consapevoli. Sul rigore l’arbitro è stato richiamato dal Var non subito ma dopo cinque minuti. Contro il Bari sarà uno scontro importante che dobbiamo vincere per rimanere saldi in zona play-off“.

“Adesso mancano poche partite alla fine dobbiamo resettare dopo questa prestazione e ripartire“.

