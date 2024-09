Gabriele Piccinini: “Giochiamo e ci divertiamo: è un bel gruppo”

Scritto da admin• 6:13 pm• Pisa SC

PISA – A sbloccare la situazione è stato Gabriele Piccinini con un colpo di testa su cross di Moreo da sinistra. Una gara fantastica quella del centrocampista che ha giocato fino alla fine nonostante gli fosse uscita la spalla è rientrato ugualmente per aiutare i compagni negli ultimi minuti.

di Antonio Tognoli

”Non era facile oggi lo sapevamo il mister ce lo aveva detto, siamo un gruppo forte e compatto. Abbiamo creato insieme il gruppo dei giovani ridiamo e scherziamo sempre. C’è in aria diversa rispetto allo scorso anno. Il più simpatico? E’ sicuramente Giovanni Bonfanti, ma è sicuramente un bel gruppo. La strada però è ancora lunga ma oggi con il Brescia abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra. In Coppa Italia non so se giocherò bisognerà chiederlo al mister comunque io sono sempre a disposizione”.

