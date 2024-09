Adrian Semper: “Il gruppo oggi ha fatto la differenza”

Scritto da admin• 6:24 pm• Pisa SC

PISA – Adrian Semper portiere nerazzurro anche contro il Brescia ha subito gol da palla inattiva. Nel dopo gara l’ex portiere del Como è sceso in sala stampa.



di Antonio Tognoli



“Sapevamo che era una partita dura contro una squadra forte. Il gruppo oggi ha fatto la differenza. Sul gol del Brescia Verreth ha messo una bella palla forte e tesa, che non era per niente facile. Quando sei primo in classifica è sempre bello, ma il campionato è ancora lungo e ci vuole ancora tanto tanto per raggiungere l’obiettivo. Nel secondo tempo il Brescia è rientrato in campo molto forte”.

