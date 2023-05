Furto al negozio “Garage” arrestati due soggetti con divieto di ritorno a Pisa

Scritto da admin• 7:26 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Furto in via Mercanti al negozio “Garage” a Pisa. Grazie alla chiamata alla centrale di Polizia da parte di un residente, gli uomini della Volante sono potuti intervenire prontamente.

I poliziotti hanno subito notato due soggetti di colore vestiti di bianco che si davano alla fuga in direzione Corso Italia dopo che avevano arraffato qualcosa dalle vetrine esposte.

La Sala operativa della Questura ha inviato sul posto le pattuglie disponibili, che stavano pattugliando il centro storico nell’ arco notturno proprio per prevenire e reprimere episodi del genere. Nel contempo attraverso le telecamere di sorveglianza del centro storico ha individuato i due che scappavano lungo borgo Stretto direzione ponte di Mezzo/Mezzogiorno.



Il poliziotto di servizio ha notato che i due fuggiaschi stavano indossando mentre correvano dei giubbotti, evidentemente appena asportati dal negozio preso d’ assalto. Una pattuglia è giunta sul posto, notando la vetrina del negozio infranta e un tombino che giaceva a terra, evidentemente utilizzato dai ladri poco prima, l’ altra grazie alle preziose indicazioni della Sala operativa ha intercettato e bloccato i due in Corso Italia, nel tentativo di raggiungere la stazione ferroviaria.

I due soggetti corrispondevano esattamente alle descrizioni fornite. I due regolarmente residenti in Italia, sono stati accompagnati in Questura e tratti in arresto per furto aggravato in concorso. I giubbotti sono stati riconsegnati al titolare del negozio, che ha raggiunto la Questura e ringraziato la Polizia di Stato per l’ efficienza dimostrata. I due come disposto dal Pubblico Ministero di turno sono stati scortati in Tribunale per la direttissima, dove il Giudice ha convalidato l’arresto e a seguito della richiesta dei termini a difesa, ha rinviato l’ udienza e sottoposto il 19enne alla misura cautelare dell’ obbligo di firma alla stazione Carabinieri di Santa Croce sull’Arno; il secondo alla misura cautelare dell’ obbligo di dimora a Empoli. Per entrambi è stata avviata anche la procedura per la irrogazione della misura di prevenzione del Divieto di ritorno a Pisa, a firma del Questore, per tre anni.

