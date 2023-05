Scritto da Antonio Tognoli• 12:02 am• Pisa SC

PISA – Gianluca Lapadula ancora decisivo è l’uomo in più del Cagliari ed in quattro minuti (dal 14’ al 18’) il centravanti di mister Ranieri segna una doppietta e consente alla sua squadra di battere il Venezia per 2-1. Nella ripresa Pierini accorcia le distanze ma non basta per i lagunari che devono abbandonare i play-off.



Grazie a questo successo i sardi volano alla semifinale playoff, dove affronteranno nel doppio confronto il Parma, andata il 30 maggio ritorno il 3 giugno.



