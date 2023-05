Cibo per animali e beni primari ai canili dell’Emilia Romagna: la raccolta del Nogra Pisa

Scritto da admin• 7:36 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Ottanta quintali (8 Tonnellate) di cibo per cani, gatti e beni primari essenziali per le persone, pronte per essere consegnate, con partenza Domenica 28 Maggio, ai canili dell’Emilia Romagna e ai centri di raccolta di Faenza, Ravenna e Forlì.

La Guardia Rurale Ausiliaria Nazionale, attraverso i Nuclei Operativi N.O.G.R.A., nell’emergenza per l’ Emilia Romagna, è Leader delle Associazioni di Protezione Animali per le quantità di cibo per cani e gatti consegnati ai canili, gattili e colonie feline colpite dall’alluvione.

Otto sono le Tonnellate di materiali, oltre ai 15 quintali (1,5 Tonnellata) consegnati lunedì scorso 21 Maggio, donati dai cittadini e da una nota azienda del settore che oltre al cibo per cani e gatti, ha inviato decine di trasportini e centinaia di piccole coperte in plaid per gatti

La raccolta di tutto il materiale donato dai cittadini residenti a Pisa e Provincia, Lucca, Viareggio, Torre del Lago, Massa Carrara, Pietrasanta e da altre provincie della Toscana, consegnato presso la sede operativa dell’associazione, e in molti casi acquistato e inviato da Amazon, è stato gestito dal N.O.G.R.A. di Pisa, che con il Nucleo delle Guardie Zoofile e Operatori del Soccorso Animali, Coordinato dal Dirigente Michele Mennucci, ha organizzato il magazzino di stoccaggio per il ricevimento dei vari materiali, diviso per tipologia di prodotti, e per città, frazione e località di consegna.

Mennucci sottolinea il grande contributo ricevuto dall’azienda Royal Canin, che ha fornito due Tonnellate di cibo per cani e gatti adulti e per cuccioli, oltre alla grande generosità delle persone che hanno donato con il cuore.

Da segnalare, che Il negozio “I SELLAI DI PISA” ha raccolto ben 600 Kg di beni per le persone, cibo per cani e gatti in una sola settimana, e il gruppo FB “LE GATTAIOLE” ha donato circa, 200 Kg di cibo per cani e gatti.

