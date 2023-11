Furti nelle scuole: entro la fine dell’anno le prime installazione di sistemi d’allarme

Scritto da admin• 11:56 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Entro la fine dell’anno inizieranno i lavori per l’istallazione di sistemi di allarme, collegati con le forze dell’ordine, per 36 scuole su 62. Successivamente toccherà poi al resto delle scuole.

Così in sintesi, l’assessore Raffaele Latrofa nel rispondere ad un question time del consigliere Luigi Sofia dopo l’ennesimo furto, avvenuto la scorsa settimana, ad una scuola cittadina. Sempre nella seduta di ieri del Consiglio Comune sono stati anche affrontati la vicende dei migranti che stazionano nei pressi della Questura (problema sollevato dal consigliere FrancescoAuletta – Una città in Comune) per il quale, secondo l’assessora Giovanna Bonanno occorre un tavole fra le istituzioni coinvolte e, infine, la questione della Tari per i marinesi dopo il maltempo (problema sollevato dal consigliere Matteo Trapani – Pd) che, come annunciato dal Sindaco Michele Conti, sarà prorogata al 15 aprileprossimo.

Dopo una relazione dell’assessora Frida Scarpa, e dopo una discussione vivace, il Consiglio Comunale ha detto si alla istituzione della Consulta dei giovani.

E’ stato rinviato, invece, il regolamento sul bike sharing perché – come sollevato dal consigliere Andrea Ferrante (Pd) – non erano stati allegati alcuni documenti. Via libera, poi, del Consiglio Comunale all’acquisto di alcuni lotti del Bastione del Parlascio (consentiranno un nuovo accesso alle mura e un nuovo museo multimediale sulla città) e alla cittadinanza onoraria a Romeo Anconetani (unanimità), figura storica legata alla squadra di calcio cittadina.

La seduta di ieri pomeriggio è stata aperta, su proposta della consigliera Virginia Mancini (FdI) e di Francesco Auletta (Una città in Comune), con un minuto di silenzio in memori di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dal suo ex compagno la scorsa settima e che molto ha colpito l’opinione pubblica dell’intero paese (nella foto, il minuto di silenzio).

