Al Magazzino di Antonio incontro con Antonia Lopez Gonzalez, medico che opera in Amazzonia

MOLINA DI QUOSA – Si chiama “Ciò che non conosciamo esiste”. 7 storie per molte vite il libro della dottoressa Antonia Lopez Gonzalez che sarà presentato lunedì 4 dicembre 2023, alle 17.30, al Magazzino di Antonio di Molina di Quosa (piazza Martiri della Romagna 26). L’iniziativa è organizzata dalla biblioteca di Molina mon amour in collaborazione con la SOMS e il Circolo Arci di Molina di Quosa.

Quello della dottoressa Lopez Gonzalez è un gradito ritorno per l’associazione del lungomonte pisano, dal momento che a novembre 2019, proprio al Magazzino di Antonio, ha presentato il suo profondo impegno in Amazzonia in contesti di marginalità sanitaria e sociale. E proprio a questi temi, ai quali ha dedicato la sua esistenza, è dedicato il libro pubblicato da Sophia Edizioni. La dottoressa Lopez Gonzalez ne parlerà con Anna Calloni della biblioteca di Molina mon amour.

La presentazione del libro a cura dell’autrice

“Quando crediamo nella speranza, crediamo nel magico, nel lontano, nel diverso. E ci mettiamo in cammino per sfiorare l’impossibile. Negli esseri umani questa speranza si produce quando guardiamo ogni persona riuscendo a creare legami che prendono forma in pochi istanti. Perché è quell’istante che ci porta a scoprire ciò che non conosciamo. Questo libro parla appunto di vite che cambiano in un istante. Non è facile per me scrivere un testo dedicato a loro, perché le mie parole non bastano a raccontare la grandezza delle loro vite, perché sono state e continuano a essere persone necessarie per le nostre comunità, perché hanno saputo insegnarci a vedere con gli occhi degli altri. Le loro storie personali rimangono vivide nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vivere con loro; quanto siano reali quei ricordi lo dimostra il fatto che ancora oggi continuano a essere riferimenti vitali non solo come persone della loro generazione, ma anche in nome di quelle che le hanno precedute. Condividere l’abbraccio di Alan, la luce di Seu Carmelita, il sorriso di Thais, la determinazione di Leopoldina e Lucía, la passione di Dona Celita, la forza di Miguelsinho o la lealtá di Dona Luisa con il lettore significa aprire la nostra vita ad altre realtà. Riconoscere che è possibile vivere in ambienti diversi dal nostro e scommettere sulla forza di una goccia d’acqua, che in mancanza d’altro possa scavare la pietra dell’ignoranza”.

L’ingresso è libero ed è possibile richiedere ulteriori informazioni sulla dottoressa Gonzalez e sull’evento al numero: 3386174480 (Anna Calloni).

L’autrice

Antonia Lopez Gonzalez, la “dottoressa Tony”, è un medico specializzato in malattie tropicali che da oltre trent’anni opera in Amazzonia (nello specifico, lungo il Rio Purus, nell’area di Manaus) per assistere le comunità indigene raggiungibili solo con un’imbarcazione attrezzata da ospedale e laboratorio. Pluripremiata per il suo impegno incentrato su altruismo e solidarietà, è anche ricercatrice di livello internazionale, attività che la vede impegnata con centri universitari europei in particolare contro il morbo di Hansen (la lebbra). Ha fondato il Comitato Ipiranga, una ong orientata al lavoro di prevenzione sanitaria in Brasile e nella regione panamazzonica. Attraverso questa associazione svolge il suo operato in Amazzonia insieme ad altri professionisti dalla fine degli anni Ottanta e offre borse di studio per i giovani della regione.

