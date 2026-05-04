“Fuori di Maggio”, Pisa punta sui giovani: musica, sport e cultura negli spazi della città

Written by Redazione• 12:42 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Musica, cultura e aggregazione per riportare i giovani al centro della vita cittadina. Nasce con questo obiettivo “Fuori di Maggio”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Pisa nell’ambito delle politiche giovanili.

L’iniziativa, realizzata con il supporto operativo di Pisamo e in collaborazione con realtà del territorio come Itstime, Mag APS Stage, Lume Associazione e Borderline, propone un programma di eventi pensati per valorizzare gli spazi pubblici e favorire la partecipazione delle nuove generazioni.

Due gli appuntamenti in calendario, entrambi in luoghi simbolo della città. Il primo si terrà venerdì 22 maggio alle ore 21.00 in Piazza XX Settembre con “Indie Timeless”, mentre il secondo è previsto per sabato 30 maggio alle ore 17.00 al Giardino Scotto con “Union”.

«“Fuori di Maggio” rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione nel mettere i giovani al centro delle politiche cittadine – dichiara l’assessora allo sport e alle politiche giovanili Frida Scarpa –. Eventi come questi non sono solo occasioni di intrattenimento, ma strumenti per promuovere valori come rispetto, condivisione e senso di comunità».

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio che punta a costruire un calendario stabile di iniziative dedicate ai giovani, con l’obiettivo di offrire spazi di espressione, rafforzare la partecipazione attiva e contribuire alla valorizzazione dell’identità urbana di Pisa.

“Fuori di Maggio” vuole così trasformare piazze e giardini in luoghi vivi e inclusivi, capaci di accogliere nuove energie e creare occasioni di incontro per tutta la comunità.

Last modified: Maggio 4, 2026