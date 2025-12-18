Lega Pisa, grande partecipazione al pranzo di Natale: nuove nomine e rilancio politico in vista delle sfide 2026–2028

Written by admin• 7:58 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Segreteria Provinciale Lega Pisa.

Si è svolto in un clima di grande partecipazione e atmosfera festiva il tradizionale pranzo di Natale della Lega della Provincia di Pisa, che quest’anno ha registrato una presenza superiore alle aspettative e si è confermato un momento significativo di confronto e rilancio politico per il partito sul territorio.

Nel corso dell’iniziativa il Segretario Provinciale Giovanni Pasqualino ha annunciato la nomina dei due nuovi Vice Segretari Provinciali: Elena Meini, già consigliere regionale, e Domenico Uva, attuale responsabile organizzativo provinciale. Due figure di esperienza che vanno a rafforzare la squadra dirigente della Lega pisana.

Un segnale politico rilevante è arrivato anche dal Segretario Federale Matteo Salvini, intervenuto in collegamento durante il pranzo. Salvini ha espresso apprezzamento per gli ottimi risultati ottenuti dalla Lega in provincia nelle recenti elezioni regionali, congratulandosi con i candidati e richiamando alcuni successi considerati emblematici dell’azione del partito, tra cui lo sgombero del “Palazzo Rosa” a Ponsacco e le affermazioni elettorali nel comprensorio del cuoio.

L’attenzione ora è rivolta ai prossimi appuntamenti politici: la preparazione delle elezioni amministrative, con l’obiettivo dichiarato di riconquistare il Comune di Cascina e rafforzare la presenza nei centri al voto; il referendum sulla Riforma della Giustizia; e, più avanti, il percorso verso Pisa 2028, passando dalle elezioni politiche del 2027.

Un’agenda densa che conferma la volontà della Lega di consolidare il proprio ruolo in provincia, sostenuta anche da una crescita significativa del numero degli iscritti.

