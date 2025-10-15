TeamItaly conquista l’oro all’European Cybersecurity Challenge 2025

Written by admin• 12:59 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA– La squadra nazionale italiana TeamItaly ha conquistato la medaglia d’oro per la sicurezza informatica, superando in finale Danimarca e Germania, all’European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025, la principale competizione europea di hacking etico. L’evento, organizzato dall’ENISA – Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica – si è svolto dal 6 al 9 ottobre a Varsavia, Polonia.

A guidare il team italiano è stato Lorenzo Leonardini, 24 anni, originario di Genova e studente magistrale del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. Il gruppo è composto da dieci giovani talenti, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, selezionati come i migliori esperti italiani di cybersecurity.

L’obiettivo della competizione è scoprire e valorizzare i migliori giovani esperti di sicurezza informatica in Europa, favorendo il confronto con università, aziende e istituzioni del settore.

Durante la gara, le squadre hanno affrontato due prove principali: una Capture the Flag in stile jeopardy e una sfida attack & defense. Entrambe le prove mettono alla prova non solo le competenze tecniche, ma anche la collaborazione e la strategia di squadra.

“La sfida più grande – racconta Lorenzo Leonardini – è sempre l’organizzazione interna. Siamo tutti elementi molto forti e con anni di esperienza, ma coordinarsi e suddividere i compiti in modo da massimizzare il punteggio non è semplice. La nostra forza è stata lavorare insieme in maniera efficiente, specialmente nella prima giornata, quella più impegnativa.”

Questa è stata per Lorenzo la quinta partecipazione all’ECSC: “Ciò che arricchisce di più è la possibilità di incontrare ragazzi e ragazze da tutta Europa e dal mondo, con la stessa passione. La comunità di cybersecurity è aperta e basata sulla condivisione: è fantastico confrontarsi con persone che hanno esperienze e storie diverse, accomunate dallo stesso interesse.”

All’edizione 2025 hanno partecipato 40 squadre, rappresentanti degli Stati membri dell’UE, dei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), oltre a 5 squadre internazionali ospiti: Australia, Canada, Costa Rica, Kosovo e Stati Uniti.

