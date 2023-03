Fratelli d’Italia presenta il logo a sostegno di Michele Conti in vista delle elezioni

Scritto da admin• 10:31 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Si è svolta martedì 28 marzo presso la “Pasticceria Lilli In” di via Italo Bargagna, la Conferenza Stampa di “Fratelli d’Italia” per la presentazione del logo a sostegno della ricandidatura dell’attuale Sindaco di Pisa Michele Conti in vista delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio, nonché per fare il punto su ciò che l’attuale Giunta ha fatto nel quinquennio di mandato, con particolare attenzione sulle iniziative ricadute nell’ambito delle competenze degli Assessori di Fratelli d’Italia, ovvero Raffaele Latrofa per i Lavori Pubblici, Filippo Bedini per l’Ambiente e le Tradizioni Storiche e Sandra Munno per ciò che concerne le Politiche Socioeducative e la disabilità, nonché del Consigliere Comunale Maurizio Nerini quale Presidente della Prima Commissione Consiliare Permanente avente per oggetto assetto ed uso del Territorio.

di Giovanni Manenti

La conferenza stampa, che si è aperta con un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa, avvenuta nelle prime ore del mattino, del Vice Comandante Vicario della Polizia Municipale Mariano Tramontana, per poi toccare al Consigliere Regionale Diego Petrucci illustrare agli Organi di Informazione la genesi del Logo che riporta testualmente “Giorgia Meloni per Michele Conti Sindaco” sopra lo stemma di Fratelli d’Italia, a simboleggiare la scelta di partito di appoggiare la ricandidatura dell’attuale Primo Cittadino partendo proprio dalla leader a livello nazionale, nonché ricoprente il ruolo, come a tutti noto, di Presidente del Consiglio.

Si sono quindi succeduti gli interventi di Maurizio Nerini in relazione alle opere pubbliche di prossima esecuzione, quali la nuova Piscina Comunale a Barbaricina, la riqualificazione di Piazza Viviani a Marina di Pisa, cinque nuovi Asili Nido e la ricostruzione della Scuola Secondaria a Marina di Pisa, mentre alla Consigliera Comunale Giulia Gambini è toccato il compito di illustrare il progetto di realizzazione del nuovo Parco della Cittadella per il quale l’Amministrazione Comunale ha intercettato un Finanziamento di ben sette milioni di euro, con viceversa l’Assessore Sandra Munno a descrivere quanto fatto sul versante sociale con la riferita costruzione di 5 nuovi Asili Nido, oltre all’aver distribuito 550mila €uro di bonus mamma e bebè, ed aver altresì ridotto le quote delle rette per gli Asili Nido e prolungato sino alle ore 18 il relativo orario, così da favorire le famiglie con entrambi i genitori lavoratori.

Infine, data l’assenza dell’Assessore Raffaele Latrofa, per un contemporaneo impegno, ha preso la parola l’Assessore Filippo Bedini per evidenziare quanto sia stato fatto sia dal punto di vista della lotta al degrado e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie urbane attraverso ben 8500 mq. di muri puliti, 33mila mq. di nuovi marciapiedi ed addirittura 290mila mq. di asfaltature, mentre sotto il profilo ecologico sono stati piantati oltre 2000 nuovi alberi, al pari di oltre 15mila arbusti perenni e 37mila fioriture stagionali.

Un quadro complessivo che ha consentito al Consigliere Regionale Diego Petrucci di affermare: “Il significato del nostro Logo sta nel dare con profonda convinzione ancora il nostro appoggio a Michele Conti quale Candidato Sindaco alle prossime elezioni al fine di poter governare per un secondo quinquennio bene come ha fatto nel presente mandato; a Pisa non abbiamo sprecato neppure un minuto né all’interno del Centrodestra così come della coalizione allargata alle liste civiche per decidere se fosse o meno il caso di confermare il nostro appoggio alla ricandidatura dell’attuale Sindaco, in quanto ciò è venuto spontaneo visto come i rapporti si sono sviluppati in questi anni ed avere pertanto acquisito la piena consapevolezza del buon lavoro svolto da Michele Conti, pur con la responsabilità di essere il Partito leader della coalizione e, conseguentemente ci assumiamo il dovere e rivendichiamo il diritto di essere la locomotiva della coalizione che ci porterà alla consultazione elettorale dove ci auguriamo che le cittadine ed i cittadini ci confermino la loro fiducia“.

“Io penso che la politica“, prosegue il Consigliere Regionale, “quando si candida debba dire cosa intende fare e quali siano i buoni propositi per il futuro, ma allorché la candidatura proviene da una pregressa stagione di governo, ritengo sia altrettanto necessario, nonché doveroso, evidenziare ciò che è stato fatto nel periodo in cui è stato amministrato il territorio, in quanto a promettere siamo tutti bravi, ma è giusto che venga chiesta fiducia all’elettorato sulla base di quello che è stato fatto e dimostrato in questi anni, ragion per cui Fratelli d’Italia si candida dicendo sia cosa intende fare, ma al contempo ciò che ha fatto in questi anni. Sul versante della Sicurezza“, conclude Petrucci, “è stato fatto tanto, come dimostrano la riqualificazione urbana della Stazione di Pisa, al pari di Piazza Vittorio Emanuele, l’apertura del posto di Polizia Municipale sotto i portici di Viale Gramsci e la costituzione del nuovo Nucleo di intervento della Polizia Municipale, tutte opere che rappresentano fatti concreti che non vanno dimenticati, ma ciò non è ancora sufficiente in quanto noi come Fratelli d’Italia pensiamo che sia necessario un rafforzamento delle politiche di riappropriazione degli spazi, in quanto la mancata sicurezza è frutto molto spesso del degrado e di microcriminalità derivante da situazioni di marginalità che sfociano nell’illegalità, ragion per cui è compito dell’Amministrazione Comunale creare i presupposti affinché i parchi ed i giardini siano frequentati da mamme, nonni e bambini, ovvero tagliando l’erba, mettendo lampioni e svuotando i cestini, un esempio del quale è il progetto del nuovo Parco della Cittadella che diventerà uno dei polmoni della città piuttosto che un problema come è stato durante il governo del Centrosinistra“.

Last modified: Marzo 28, 2023