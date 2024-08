Fratelli d’Italia e il convegno alla Port Authority

Scritto da Antonio Tognoli• 11:05 am• Pisa, Politica

PISA – Fratelli d’Italia ha partecipato al convegno indetto dalla Port Authority presso la struttura dei Navicelli con la presenza del responsabile regionale del Dipartimento Infrastrutture nonché Vicesindaco Raffaele Latrofa e con la consigliere comunale Elena Del Rosso.

Durante la giornata la parola che è risuonata più volte nei vari interventi è stata “squadra”, esempio della buona politica che a partire dal governo Meloni arriva sui territori tramite il Viceministro Rixi e il deputato Ziello artefici, tutto insieme di un ottimo risultato.

Una grande sinergia innescata lo scorso anno con la visita del Ministro Urso al quale Fratelli d’Italia consegnò una nota scritta da portare sul tavolo del Governo sullo sviluppo della zona, non limitata da sempre alla politica, ma estesa agli imprenditori che, pochi mesi fa, avevano sollecitato interventi al canale, e che ha permesso di destinare l’ingente somma di 30mil. di € per lo scavo e la palancolatura del canale dei Navicelli.

Tutto questo va a vantaggio proprio della produttività dei siti e quindi avrà positive ripercussioni dal punto di vista occupazionale con un grandissimo indotto sul tessuto cittadino.

Le ulteriori sollecitazioni emerse nell’incontro di alcuni giorni fa riguardano le auspicate chiuse per far passare le imbarcazioni di dimensioni ancora più importanti sotto il ponte dell’autostrada e la possibilità di rendere apribile il Po te sullo scolmatore che permetterebbe accesso diretto al mare direttamente dal Canale. Su questo nel suo intervento Latrofa ha auspicato la possibilità di un ulteriore intervento della politica nel dialogo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per ottenere ulteriori finanziamenti all’interno de quadro economico per i lavori di realizzazione della Darsena Europa. Così come ha evidenziato l’importanza della navigabilità del canale in rapporto al progetto di navigabilità dell’Arno sul quale si è detto in ottimistica attesa del parere finale sulla Valutazione di d’impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente che consentirebbe, con la collaborazione della Regione Toscana, l’avvio dei lavori nel 2025.

Last modified: Agosto 16, 2024