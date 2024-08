E’ nata l’associazione “Go! Franceschino Go!”

Scritto da admin• 2:19 pm• Attualità, Pisa

Francesco Michelotti annuncia novità ed importanti iniziative sulla tematica della disabilità

PISA – E’ nata una nuova associazione, “GO Franceschino GO”, che raccoglie l’eredità della disciolta “Vai oltre ciò che vedi“. Lo annuncia Francesco Michelotti, per tutti “Franceschino”, tra l’altro noto tifoso nerazzurro, molto sensibile a queste importanti tematiche.

di Maurizio Ficeli

Ciao Francesco, perché questo nome “GO! Franceschino GO!?

“È molte semplice, il nome nasce dal grido che facevano gli americani, quando due anni fa partecipai alla Maratona di New York”.

Quali sono gli scopi?

“L’Associazione si occupa di portare il disabile ad essere parte integrante della società tramite attività sociali di vario genere. È la continuazione di quello che si occupava in precedenza l’associazione “Vai oltre ciò che vedi” che abbiamo sciolto. Adesso siamo io ed altre otto persone”.

Quali iniziative avete in programma?

“Abbiamo molti progetti tra cui una gita in battello sull’Arno il 4 settembre, mentre il 10 dello stesso mese alle ore 8 è in programma una mia “scalata” alla Torre Pendente, con la collaborazione di Misericordia, Opera della Primaziale ed i combattenti del Gioco del Ponte oltre ad il mio team Il tutto per sensibilizzare sulle barriere architettoniche, oltre alla stesura di un libro a cui sto lavorando, che permetterà di vedere dalla mia prospettiva la disabilità e il mondo che ci circonda ,ma abbiamo ancora tante altre iniziative che comunicheremo di volta in volta”.

Last modified: Agosto 15, 2024