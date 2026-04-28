Fotovoltaico tra Ponsacco e Casciana Terme Lari, Petrucci attacca la Regione: “Serve una legge per tutelare territorio e paesaggio”

Written by Redazione• 1:16 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale FdI e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci.

“Sul parco fotovoltaico previsto tra Ponsacco e Casciana Terme Lari si stanno dicendo molte cose, ma la realtà è una: la Regione non ha alcuna intenzione di intervenire”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci.

“Il motivo – prosegue – è politico: all’interno della maggioranza di centrosinistra ci sono forze che hanno fatto delle energie rinnovabili e del fotovoltaico una priorità, sostenendo questi progetti senza riserve”.

Petrucci respinge quindi le critiche rivolte alle amministrazioni comunali: “È troppo facile puntare il dito contro i Comuni, quando le decisioni più rilevanti spettano agli enti sovracomunali, in primis la Regione”.

Il consigliere annuncia inoltre un’iniziativa formale: “Questa mattina ho presentato un’interrogazione per chiedere alla Regione se intenda intervenire con una propria legge per regolamentare la materia, con l’obiettivo di tutelare le colture agricole e il paesaggio”.

“La politica – conclude – si fa con azioni concrete, non con dichiarazioni”.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Aprile 28, 2026