Acque, bilancio 2025 in crescita: utili oltre 14 milioni e investimenti record nel Basso Valdarno

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PISA- Un bilancio solido, investimenti in forte crescita e un modello industriale orientato alla sostenibilità. È quanto emerge dall’Assemblea dei soci di Acque SpA, riunitasi il 28 aprile 2026, che ha approvato il Bilancio 2025 e rinnovato gli organi societari.

Il gestore idrico del Basso Valdarno chiude l’esercizio con risultati economico-finanziari di rilievo: l’utile netto supera i 14,1 milioni di euro, mentre il valore della produzione raggiunge i 218 milioni. Il patrimonio netto sale a oltre 312 milioni di euro, in crescita di circa 11 milioni rispetto all’anno precedente, confermando la solidità della struttura aziendale.

Particolarmente significativo il livello degli investimenti, pari a 116,9 milioni di euro, ovvero 146,3 euro per abitante: un dato che si colloca ben al di sopra della media nazionale. Risorse destinate al potenziamento e alla modernizzazione delle infrastrutture idriche, tra acquedotti, fognature e depurazione, con attenzione anche alla digitalizzazione delle reti, alla riduzione delle perdite e all’efficienza energetica.

Contestualmente, l’assemblea ha rinnovato il consiglio di amministrazione. Confermati ai vertici Simone Millozzi come presidente e Andrea Guastamacchia come amministratore delegato. Nel nuovo CdA entrano anche Alessia Scappini, Anna Varriale e Manuele Braghero, nominato vicepresidente.

“Il bilancio 2025 conferma la solidità di Acque e l’efficacia di un modello di gestione orientato allo sviluppo del territorio – sottolinea Millozzi –. Gli investimenti generano effetti positivi lungo tutta la filiera, sostenendo imprese e occupazione”.

Sulla stessa linea Guastamacchia: “Oltre 116 milioni di euro investiti in un anno significano rafforzare la resilienza del sistema idrico e migliorare qualità e sicurezza del servizio. È una scelta strategica che lascia infrastrutture più moderne, efficienti e sostenibili”.

Un risultato che consolida il ruolo di Acque tra le realtà più dinamiche del settore a livello nazionale, con una visione di lungo periodo centrata su innovazione, sostenibilità e servizio ai cittadini.

Last modified: Aprile 28, 2026