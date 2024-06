Aoup. Presentato il Progetto “Io sto con Chiara”

Scritto da admin• 8:13 am• Pisa, Attualità

PISA – La necessità di reperire risorse alternative ed integrative a sostegno di piani di sviluppo ed obiettivi che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana intende realizzare, ha fatto sì che fosse creato il progetto “Io sto con Chiara”.

di Giovanni Manenti

Le modalità del progetto sono state illustrate nel pomeriggio di giovedì 13 giugno presso le Officine Garibaldi, alla presenza della Direttrice dell’AOUP Dr.ssa Silvia Briani, della Direttrice Amministrativa Grazia Valori, della Consulente dell’AOUP Annalisa Lalumera e del Direttore del Dipartimento materno-infantile Dr. Pietro Bottone, incontro durante il quale sono altresì intervenuti il Sindaco di Pisa Michele Conti ed il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Lo scopo primario del progetto è quello di costituire un sistema coerente e strutturato per la raccolta fondi, che aiuti a consolidare le esperienze maturate ed a costituire relazioni significative con potenziali donatori, Fondazioni, sostenitori e sponsor, facendo in modo che le partnership non si esauriscano con la donazione per lo specifico progetto, ma continuino nel tempo, sostenendo lo sviluppo e le attività proposte in risposta ai bisogni della comunità locale.

Ecco pertanto come sia maturata la decisione di creare un apposito canale dedicato – una sorta di grande contenitore e catalizzatore dove convogliare tutte le raccolte fondi destinate all’Ospedale – in modo da evitare la frammentazione delle proposte e dei contatti con i donatori e3 gli sponsor, senza sovrapposizioni e privilegiando quanto ritenuto più strategico nell’ambito di una valutazione più ampia e ragionata, che proceda di pari passo con lo sviluppo e la crescita dell’Ospedale Nuovo Santa Chiara in costruzione a Cisanello.

Un progetto in merito al quale da Direttrice dell’AOUP Dr.ssa Silvia Briani tiene a sottolineare: “Si tratta di un’iniziativa che – grazie alla possibilità di reperire fondi all’esterno da parte di numerosi Enti benefici, Fondazioni di Imprese che desiderino ascrivere le proprie donazioni nel Bilancio Sociale, oltre al contributo di famiglie e privati cittadini che vogliano testimoniare in tal modo la loro gratitudine verso l’Ospedale – permette di realizzare progetti aggiuntivi ed iniziative migliorative rispetto a quanto garantito dal Servizio Sanitario Nazionale che, altrimenti, non sarebbero concretizzabili. Questa abitudine a donare a favore degli Ospedali da parte di chi se lo può permettere“, conclude la Direttrice, “non rappresenta una novità, essendo la stessa sempre esistita in quanto è radicato il rispetto e la solidarietà verso chi ogni giorno lavora per garantire la cura delle persone ammalate, ragion per cui ci è parso opportuno inserire, con il progetto “Io sto con Chiara”, un coordinamento strategico che convogli le risorse laddove servono, in una perfetta integrazione operativa con le attività dell’AOUP, attraverso la gestione di questo nuovo piano che definisca le linee generali, lo sviluppo di procedimenti lineari ed il ritorno di immagine“.

Da un punto di vista più squisitamente operativo, la parola passa alla Direttrice Amministrativa Grazia Valori, la quale riferisce: “E’ fondamentale rivolgersi e coinvolgere il territorio, in quanto forse al momento la cittadinanza non sente ancora l’Ospedale come una cosa propria, bensì come un corpo estraneo, ragion per cui abbiamo cercato di alimentare una sensibilità su determinati progetti di umanizzazione ed integrazione recependo l’esigenza di andare incontri alla generosità dei cittadini e dei privati – che si è manifestata in modo particolare durante il periodo della pandemia, ma sempre in modo spontaneo ed isolato – attraverso la creazione di un sistema progettuale rivolto sia al singolo che alle realtà imprenditoriali del territorio. Il concetto su cui si basa il progetto“, conclude la Direttrice Amministrativa, “è proprio Chiara, un nome che rappresenta la Storia del nostro Ospedale ed attorno al quale facciamo ruotare anche questi progetti, avendo pertanto creato sul sito www.ospefale.pisa.it una griglia dove è possibile muoversi scegliendo l’opzione preferita, dai lasciti testamentari, che rappresentano una realtà importante essendo stimate in oltre 400mila le famiglie senza eredi nella sola Toscana, al crowdfunding che sarà attivato dal prossimo settembre per quanto concerne i progetti relativi alla Pediatria, ambito che, assieme a quello oncologico, riveste una maggiore attenzione da parte dei privati, oltre all’Art Bonus che riflette la ristrutturazione di una Chiesa di nostra proprietà che sarà destinata ai servizi sociali“.

Nel suo intervento, il Sindaco di Pisa Michele Conti ha posto l’accento sul progetto: “Il progetto illustrato rappresenta un’importante iniziativa per far sì che il territorio si faccia garante ed aiuti il sistema sanitario pubblico in una serie di significative opere che possono risolvere piccole problematiche di coloro che devono frequentare la struttura ospedaliera per motivi sanitari o per accompagnare i rispettivi familiari, così da poter fruire di nuovi spazi a loro disposizione, per un’idea che non è certamente originale, viste le donazioni che negli anni hanno visto gli ‘Ospedali come beneficiari, ma che è stata oggi organizzata in una chiave moderna, facendo sì che anche da una piccola donazione si possa avviare una ricerca, al pari di una borsa di studio contribuendo a formare uno dei medici che potranno andare a costituire in un futuro lo staff ospedaliero“.

