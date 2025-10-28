Forza Italia difende Matteo Chimenti e il Teatro Verdi: “Competenza e risultati, non ideologia”

Written by admin• 11:21 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia.

“La sinistra torna ad attaccare la Fondazione Teatro Verdi. Forza Italia replica difendendo trasparenza, merito e responsabilità istituzionale“

«Chi cerca consenso screditando le persone, anziché confrontarsi sui contenuti, non danneggia un partito, ma mina la credibilità delle istituzioni culturali della città. Matteo Chimenti è stato nominato per un ruolo tecnico operativo ben definito, con un compenso lordo mensile di 500 euro: nulla a che vedere con una “poltrona” o un privilegio».

Così Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia, in risposta agli attacchi dei gruppi consiliari “Diritti in Comune” e “La Città delle Persone” alla governance del Teatro Verdi.

«Ribadiamo piena fiducia nel Presidente Diego Fiorini – prosegue Paladini – e nel lavoro serio e visionario svolto in continuità con una gestione culturale solida. Chimenti, giovane e competente, supporta il coordinamento tra Presidenza e Direzione Generale con rigore e discrezione. Il fatto che sia iscritto a Forza Italia non può diventare pregiudizio ideologico né alibi per attacchi strumentali: il suo incarico è frutto di competenza, non di politica».

I risultati parlano chiaro: aumento degli abbonamenti alla stagione lirica, conferma dei numeri della prosa e una stagione operistica di prestigio. Sul fronte strutturale, sono stati completati interventi di manutenzione e valorizzazione – dai nuovi bagni alle poltroncine della platea – e inaugurato il Foyer – Caffè del Teatro, uno spazio moderno e aperto alla città.

«Tutto ciò è stato possibile grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale, con un impegno annuale di 1.600.000 euro per la gestione ordinaria, a cui si aggiungono interventi straordinari su facciata, platea e infrastrutture. La nomina di Fiorini è stata una scelta chiara e oggi produce risultati concreti».

A soli 22 anni, Matteo Chimenti rappresenta una nuova generazione di professionisti culturali, con esperienza nella progettazione e gestione di iniziative artistiche e formative, inclusi progetti finanziati dal Ministero della Cultura come quelli dell’Orchestra Giovanile della Toscana. Attualmente sviluppa percorsi gratuiti di educazione e inclusione per giovani e fasce sociali fragili, con competenza, responsabilità e visione.

«Mentre alcuni gridano allo scandalo, altri costruiscono lavoro, cultura e futuro – sottolinea Paladini. Chi attacca Matteo Chimenti ignora i risultati concreti raggiunti».

«Contestare un incarico non per merito, ma per appartenenza politica, è una deriva pericolosa e illiberale, che tradisce lo spirito della Costituzione. È paradossale che la sinistra, sempre pronta a parlare di antifascismo, si comporti con la stessa intolleranza che dichiara di combattere».

«Forza Italia continuerà a difendere la cultura come spazio aperto, non come territorio di esclusiva ideologica. Chi frequenta il Teatro sa cosa si sta facendo e con quali risultati. Noi sosteniamo chi lavora con responsabilità, non chi giudica da fuori» – conclude Paladini.

Last modified: Ottobre 28, 2025