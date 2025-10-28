Written by Ottobre 28, 2025 11:22 am Calcio dilettanti

L’Eccellenza gioca un turno infrasettimanale

Pisa — Mercoledì 29 ottobre il girone A del torneo di Eccellenza Toscana che vede coinvolte le squadre pisane giocherà uno dei turni infrasettimanali previsti.

di Leonardo Miraglia

Ecco il calendario delle gare:

dalle 14:30

  • Cenaia 1969 vs Belvedere Calcio
  • Fratres Perignano 2019 vs Real Forte Querceta
  • Massese 1919 vs San Giuliano

