Coppa di Lega per la Seconda e la Terza Categoria

Pisa — Mercoledì 29 ottobre si disputeranno i 32simi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria e gli ottavi di finale della Coppa Provincia di Pisa di Terza Categoria.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri che vedranno coinvolte le squadre pisane:
Coppa Toscana di Seconda Categoria, 32simi di finale
dalle 20
- Castelnuovo Val di Cecina vs San Vincenzo Calcio
dalle 20:30
- Academy Livorno Calcio vs Terricciola 1975
- Castelfranco Calcio vs Capanne Calcio 1989
- San Prospero Navacchio vs Tre e 23 Academy
dalle 20:45
- Chiesina Uzzanese vs Pontasserchio
dalle 21
- Corazzano vs Capraia
Coppa Provincia di Pisa di Terza Categoria, ottavi di finale
dalle 15:30
- Scintilla 1945 vs La Fornace
- Amatori Saline vs Ponteginori 1929
dalle 20:30
- Golena d’Arno vs Marinese 1925
- Fabbrica Calcio 2024 vs Montefoscoli Calcio 1922
dalle 20:45
- Stella Azzurra vs Castel del Bosco
- Perignano vs Treggiaia Il Romito
dalle 21
- Atletico Pisa vs Pappiana
- Marciana 2.0 vs Santacroce Calcio