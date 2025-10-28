Written by Ottobre 28, 2025 11:01 am Calcio dilettanti

Coppa di Lega per la Seconda e la Terza Categoria

Pisa — Mercoledì 29 ottobre si disputeranno i 32simi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria e gli ottavi di finale della Coppa Provincia di Pisa di Terza Categoria.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri che vedranno coinvolte le squadre pisane:

Coppa Toscana di Seconda Categoria, 32simi di finale

dalle 20

  • Castelnuovo Val di Cecina vs San Vincenzo Calcio

dalle 20:30

  • Academy Livorno Calcio vs Terricciola 1975
  • Castelfranco Calcio vs Capanne Calcio 1989
  • San Prospero Navacchio vs Tre e 23 Academy

dalle 20:45

  • Chiesina Uzzanese vs Pontasserchio

dalle 21

  • Corazzano vs Capraia

Coppa Provincia di Pisa di Terza Categoria, ottavi di finale

dalle 15:30

  • Scintilla 1945 vs La Fornace
  • Amatori Saline vs Ponteginori 1929

dalle 20:30

  • Golena d’Arno vs Marinese 1925
  • Fabbrica Calcio 2024 vs Montefoscoli Calcio 1922

dalle 20:45

  • Stella Azzurra vs Castel del Bosco
  • Perignano vs Treggiaia Il Romito

dalle 21

  • Atletico Pisa vs Pappiana
  • Marciana 2.0 vs Santacroce Calcio

Last modified: Ottobre 28, 2025
