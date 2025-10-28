Fortuna a Pisa: vince oltre 22mila euro con una giocata da 1,20 euro su tombola.it

Written by admin• 2:33 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La fortuna fa tappa nella provincia di Pisa. Una donna di 39 anni ha infatti centrato una vincita da oltre 22mila euro al Bingo75, il popolare gioco online della piattaforma tombola.it.

Il colpo fortunato è arrivato lo scorso 24 ottobre, come riporta Agipronews, grazie al numero 72: la giocatrice aveva acquistato sei cartelle per un totale di appena 1,20 euro.

La notizia ha suscitato entusiasmo in un territorio già ricco di bellezze storiche e naturali, che stavolta festeggia per un evento… di pura fortuna.

Il gioco online in Toscana

Il settore del gioco online in Toscana continua a crescere. Nel 2024, la spesa complessiva (ovvero la raccolta al netto delle vincite) ha raggiunto 242 milioni di euro, con un aumento del 12% rispetto ai 216 milioni del 2023.

Nella sola provincia di Pisa, la spesa è stata di 24 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente.

