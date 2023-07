Fine settimana intenso al Pronto soccorso per gli incidenti: attesa per i codici minori ma grande lavoro di squadra

Scritto da admin• 4:59 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – L’Aoup si scusa per gli eventuali disagi nell’attesa dei codici di minore gravità che si sono presentati al Pronto soccorso fra venerdì, sabato e domenica scorsi ma è stato un fine settimana all’insegna degli incidenti gravi in Toscana e il Dipartimento di emergenza-urgenza dell’Aoup ha fatto la sua parte di centro Hub per le patologie tempo-dipendenti e i pazienti critici, accogliendo numerosi codici 1 e 2 centralizzati a Pisa con l’elisoccorso da tutta l’area vasta nord-ovest e anche da fuori regione, riuscendo a gestire tutte le problematiche con grande lavoro di squadra nonostante il periodo di ferie e l’arrivo in contemporanea di urgenze multiple.

Oltre ai numerosi incidenti su strada e ai pazientiustionati, dalla Toscana e anche da fuori regione – per cui sono stati anche aumentati i posti letto di terapia intensiva al Centro ustioni – sono state gestite anche tutte le urgenze intra-ospedaliere e la cosiddetta “routine”, riuscendo ad assicurare a tutti il percorso assistenziale dovuto, nonostante i numeri in crescita: 273 accessi il venerdì, 258 il sabato e 228 la domenica, di cui 9 politraumi: 1 venerdì, 6 solo nella giornata di sabato e 2 di domenica.

Un grazie sentito va pertanto a tutti gli operatori sanitari che si sono prodigati con impegno e abnegazione in queste ultime ore mentre si ribadisce l’appello alla popolazione a donare il sangue prima di partire per le ferie visto che l’aumento dei traumi, inevitabilmente correlato al flusso dei turisti e alle attività vacanziere, necessita di sacche di sangue così come i trapianti, anch’essi legati a doppio filo alla traumatologia

Last modified: Luglio 31, 2023