Filippo Mattolini premiato a Pisa per la vittoria al Campionato del Mondo di Pesca Sportiva Junior

Scritto da Antonio Tognoli• 1:28 pm• Pisa, Sport

PISA – Filippo Mattolini, giovane atleta pisano, è stato premiato in Sala delle Baleari per aver conquistato la medaglia d’oro a squadre al campionato del mondo junior di pesca sportiva a Donegal, Irlanda.

L’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, ha accolto Mattolini con entusiasmo, esprimendo l’orgoglio dell’amministrazione per il suo eccezionale risultato. “Siamo felici di poter celebrare questo successo e, allo stesso tempo, far conoscere una disciplina sportiva meno diffusa. Questo tipo di sport all’aria aperta offre l’opportunità di scoprire nuovi luoghi e ampliare i propri orizzonti. Auguro a Filippo un futuro brillante e invito i nostri ragazzi a esplorare queste attività che possono rivelarsi sorprendenti.”

Mattolini ha condiviso la sua soddisfazione per l’esperienza, evidenziando le scoperte fatte in Irlanda, tra cui pesci non comuni in Italia. Ha ringraziato l’assessore e l’amministrazione comunale per il loro supporto e riconoscimento.

