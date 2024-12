Filippo Inzaghi: “Vittoria da squadra vera. E su Tourè c’era rigore. Godiamoci questo momento. La vittoria la dedico alla Curva”

Written by admin• 11:45 pm• Pisa SC

PISA – Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria.

“È importante dare continuità ai nostri risultati. Questa vittoria vale ancora di più perché abbiamo affrontato una grande squadra come la Sampdoria. La squadra è rimasta sempre in partita. Speravamo che un episodio favorevole ci avrebbe permesso di sbloccare la partita e così è stato. Abbiamo ottenuto un risultato significativo, ora ci concediamo un po’ di riposo, poi penseremo alla Carrarese“.

“Abbiamo avuto delle buone occasioni, come quella di Touré dove c’era anche un rigore. Il tiro di Coda, invece, non dovevamo subirlo e lì ci siamo un pò impauriti. Loro hanno iniziato a prendere fiducia ed in uno stadio così non è mai facile. Giocare in uno stadio come questo e vincere è davvero una grande soddisfazione. Sono molto contento dei miei ragazzi che hanno iniziato a prendere consapevolezza di essere una squadra forte“.

“Voglio dedicare la vittoria alla Curva che non è potuta essere a Genova per la tessera e ai tifosi che ci hanno guardato da casa. Sono contento di avergli regalato un buon Santo Stefano e un buon finale di anni. Sono orgoglioso che la società sia orgoglioso di questi ragazzi. Godiamoci questo momento importante, senza montarci la testa e consapevoli di non aver fatto ancora nulla“

