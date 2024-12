E’ morto Jimmy Carter 39esimo presidente degli Usa

Written by Antonio Tognoli• 8:42 am• Esteri, Italia

Nel 2002 il suo impegno umano e diplomatico gli valse il Premio Nobel per la Pace

PISA – È scomparso all’età di 100 anni Jimmy Carter, 39° presidente degli Stati Uniti, che ha ricoperto la carica dal 1976 al 1981.

La notizia è stata ufficialmente annunciata attraverso il profilo X del Carter Center, l’organizzazione no-profit che ha fondato insieme alla moglie.

“Il nostro fondatore, l’ex presidente Jimmy Carter, è venuto a mancare questo pomeriggio a Plains, in Georgia”, si legge nel comunicato. Carter è deceduto dopo aver deciso, quasi due anni fa, di interrompere le cure mediche a seguito di gravi problemi di salute, come confermato da fonti vicine alla famiglia e dal Carter Center. Il suo ricordo resta indelebile non solo per la presidenza, segnata da difficoltà economiche, ma anche per il suo impegno umano e diplomatico, che gli è valso il Premio Nobel per la Pace nel 2002.

Carter divenne presidente nel 1976, conquistando la fiducia degli americani in un periodo complesso della storia del paese, segnato dallo scandalo Watergate e dalla guerra del Vietnam. Precedentemente, nel 1970, era stato eletto governatore della Georgia. Durante il suo mandato, affrontò sfide difficili, come la crisi degli ostaggi in Iran, l’inflazione e le problematiche legate al settore energetico. Tra i suoi principali successi ci sono gli storici Accordi di Camp David tra Egitto e Israele, e il trattato di limitazione degli armamenti con l’Unione Sovietica.

Last modified: Dicembre 30, 2024