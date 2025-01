Filippo Inzaghi: “Questa vittoria vale triplo ed è una risposta da squadra”

Written by Antonio Tognoli• 12:31 am• Pisa SC

“Complimenti alla Carrarese, ci ha messo in difficoltà e si è confermata la sorpresa del campionato”

PISA – E’ un Filippo Inzaghi raggiante quello che si presenta in conferenza stampa nel dopo gara di Pisa – Carrarese, consapevole che il successo sugli apuani vale una bella fetta di stagione anche se alla fine mancano ancora molte gare.

di Antonio Tognoli

“Vittoria che vale triplo perché la Carrarese si è dimostrata una delle sorprese del campionato e ci ha impensierito nel secondo tempo. Non è stato il solito Pisa scintillante però la squadra nel primo tempo mi è piaciuta molto. Tutte le partite non possiamo giocarle come con il Sassuolo. Abbiamo segnato e Tramoni poteva raddoppiare. Nel secondo tempo invece i primi quindici minuti non eravamo noi, poi la gente fresca che è entrata, ci ha fatto cambiare marcia Rus, Abilgaard e Malthe ci hanno dato energia e forza ne avevamo bisogno e gli faccio i miei complementi. Dopo il 2-1 potevamo anche segnare il 3-1″.

“Nel secondo tempo – continua Inzaghi – abbiamo meritato dopo i cambi. Nel momento delle difficoltà si vedono le risposte da squadra e stasera noi abbiamo avuto una risposta da squadra che è stata molto brava a leggere la partita”.

“Questa è stata una settimana molto lunga. Domani (martedì) infatti darò riposo a tutti. Temevo questa sosta, ma sono contento dei ragazzi e del risultato. Stasera abbiamo sofferto, la Carrarese ci ha messo in grossa difficoltà bisogna fargli i complimenti”.

Sul nuovo acquisto, stasera in tribuna afferma: “Meister ci è dispiaciuto non poterlo utilizzare, ci darà una grossa mano”.

Last modified: Gennaio 14, 2025