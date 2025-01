Antonio Caracciolo: “Il nostro è un buon vantaggio, ma il campionato è ancora lungo”

Written by Antonio Tognoli• 12:20 am• Pisa SC

PISA – Quando ormai sembrava concludersi sul pareggio ci ha pensato il capitano Antonio Caracciolo a dare a tre minuti dalla fine i tre punti al Pisa nel derby contro la Carrarese.

Sul derby vinto contro la Carrarese afferma: “Questa vittoria la prendiamo come un segnale positivo. Era importantissimo vincere la partita, anche per il pareggio dello Spezia”.

Caracciolo torna a parlare del suo percorso in nerazzurro prima e dopo il suo infortunio: “Pensavo di metterci molto meno a tornare in campo ed invece adesso sto bene e devo continuare ad allenarmi bene e fare bene. E’ stato un periodo buio, ma ora non ci penso più”.

Il capitano nerazzurro conferma il buon momento della squadra: “Dietro alle nostre vittorie c’è un grande lavoro di squadra. Questo girone di ritorno sarà molto più lungo e più difficile di quello d’andata, l’importante sarà continuare seriamente e lavorare come abbiamo fatto sino ad ora. Il nostro è un bel vantaggio di sette punti, ma il campionato è ancora lungo quindi dobbiamo continuare a far bene senza cali di tensione, poi vedremo”.

