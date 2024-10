Filippo Inzaghi: “E’ una grande giornata per me. Tutti qua danno una risposta. Continuiamo a crescere”

Scritto da Antonio Tognoli• 6:26 pm• Pisa SC

PISA – E’ un Filippo Inzaghi entusiasta nel dopo gara di Pisa – Cesena. Il tecnico nerazzurro elogia tutti in una giornata per lui molto importante.

di Antonio Tognoli

“Le sconfitte possono diventare salutari se prese in un certo modo. Non nascondo che per me è una grande giornata: basti pensare le risposte che mi hanno dato Lind, Rus e Arena. Sono tre giocatori che per dedizione alla causa meritavano la mia fiducia già prima, le risposte me le avevano date in allenamento, oggi sono contento che le avete potute osservare tutti. Dobbiamo cercare di far crescere questi giovani passo dopo passo e di migliorare partita dopo partita. Io mi auguro di andare avanti così ho trovato grande disponibilità da parte di tutti i giocatori e della società, che non ci fa mancare niente. Lavorare così penso sia il sogno di tutti gli allenatori. L’unica nota negativa oggi è aver preso gol. Dobbiamo stare più attenti e non ripete certi errori. Sapevo che Lind stava bene, ho cercato di dargli fiducia, ha fatto gol sono contento per lui”.

