Volterra Coalizione Civica: “Volterra e i giovani: la necessità di spazi e opportunità per un futuro più dinamico”

Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della lista Volterra Coalizione Civica.

“Il tema centrale della politica giovanile a Volterra riguarda la mancanza di spazi dedicati ai giovani, nonostante le promesse elettorali. Il centro polivalente per le associazioni non è stato realizzato, e la proposta di creare un distretto giovanile vicino al centro, utilizzando l’area della Pista-Macelli, sarebbe una soluzione ideale per offrire spazi sicuri e versatili. Tuttavia, la destinazione di strutture come l’ex padiglione dei Macelli per scopi espositivi, come i ritrovamenti dell’Anfiteatro, solleva dubbi sulla priorità data alle necessità sociali rispetto a quelle culturali. Anche l’idea di utilizzare il teatrino di San Pietro risulta poco chiara a causa della gestione attuale, che sembra arbitraria e non inclusiva. Un sondaggio tra i giovani ha rivelato la necessità di semplificare l’accesso agli spazi comunali, con una gestione più snella e regolamentata. Si propone che il Comune crei spazi già abilitati per eventi come concerti o fiere, riducendo i costi e la burocrazia per le associazioni locali, permettendo così di incentivare iniziative a beneficio della comunità.“, conclude la nota stampa.

