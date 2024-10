Alexander Lind: “Felice per il gol. Le parole di Inzaghi prima della gara mi hanno fatto piacere”

Scritto da Antonio Tognoli• 6:21 pm• Pisa SC

PISA – Alexander Lind debutta in campionato da titolare per l’indisponibilità di Nicolas Bonfanti e trova la sua prima rete in nerazzurro che sblocca una gara contro un avversario difficile.

SUL GOL. “Sono molto felice di aver segnato il primo gol con il Pisa. Le parole di Inzaghi prima della partita mi hanno fatto un sacco di piacere, mi sento sempre meglio e sono vicino al cento per cento e darò tutto per questa maglia”.

SU BONFANTI NICOLAS. “Bonfanti Nicolas è un grande giocatore che ha caratteristiche diverse dalle mie che mi da molti consigli”.

SULLA VISITA DEI CAMPIONI DANESI. “Giovedì è stato emozionante rivedere dal vivo Bergreen e Larsen, mi hanno dato consigli sul cibo e di come sia importante imparare al più presto l’italiano ed infatti lo sto facendo”.

