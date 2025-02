Written by Antonio Tognoli• 8:13 pm• Pisa SC

PISA – Nell’immediato fine gara ha parlato il difensore nerazzurro Giovanni Bonfanti rammaricato per il pareggio ottenuto al fotofinish dai bianconeri.

“Sicuramente dispiace per questo pareggio, per noi e per tutta la gente che tutte le settimane ci dà grande forza”.

“Sono sicuro che la prossima partita daremo una grande gioia ai nostri tifosi. Per il prossimo week end cercheremo di farci trovare pronti perché arriva una squadra come la Juve Stabia”.

