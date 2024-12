Filippo Inzaghi: “Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino ad ora”

Written by admin• 7:37 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida con il Bari in programma venerdì 13 dicembre alle ore 20.30 mister Filippo Inzaghi ha parlato davanti a microfoni e taccuini della sfida contro i galletti e del momento dei nerazzurri.

di Giovanni Manenti

SU TRAMONI. “Tramoni non ha i 90′ per cui valuterò se impiegarlo dall’inizio od a partita in corso, avendo anche Arena che sta facendo bene mentre Vignato lo abbiamo recuperato oggi ed è a disposizione”.



SUI PLAY-OFF. “Penso che sia difficile che non si disputino I playoff considerando le difficoltà del torneo cadetto e l’equilibrio che regna sovrano, ma anche dopo tutto queste partite siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto finora che ci ha fatto crescere quanto a consapevolezza”.

SULL’ATTEGGIAMENTO. “Il nostro atteggiamento è quello di attaccare sempre, credo che la gara di Mantova lo abbia dimostrato, con una compattezza di squadra che credo rappresenti la nostra forza, visto che gli attaccanti sono i nostri primi difensori”



SULLE RIMONTE. “Non credo che vi siano cause particolari per il fatto di essere stati recuperati due volte nelle ultime gare, in quanto in campo ci sono anche gli avversari, convinto che se domani ripeteremo le prestazioni con Cosenza e Mantova con ogni probabilità riusciremo a fare risultato per dare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi”.



SU LIND. “Lind è migliorato molto ed era da aspettarsi, ma quello che lo ha aiutato è stata senz’altro anche la forza del gruppo con i più anziani a favorire l’inserimento dei più giovani, mentre sono contento del fatto che si facciano molte reti su azione, anche se riconosco che non sfruttiamo come dovremmo i calci piazzati, una situazione di gioco su quale ho sempre preteso dai miei giocatori e ci stiamo lavorando in allenamento”.



PRESI PIU’ GOL. “Non mi preoccupa il fatto di aver preso qualche goal in più, anche perché talvolta avremmo potuto tenere un atteggiamento più prudente ma preferiamo mantenere la nostra filosofia di gioco”.

