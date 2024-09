Filippo Inzaghi: “Abbiamo vinto da squadra. Non ci montiamo la testa ma siamo sulla strada giusta”

Scritto da Antonio Tognoli• 12:24 am• Pisa SC

PISA – Mister Filippo Inzaghi analizza nel dopo gara il successo dei suoi contro la Reggiana prima della sosta per le nazionali.

“Se questo tipo di partite non le chiudi rischi poi di pareggiarle. Nel finale abbiamo sofferto ma sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Chiudiamo positivamente questo miniciclo. Non dobbiamo montarci la testa, il campionato è ancora molto lungo. Se mi avessero detto quaranta giorni fa che avremmo fatto questo cammino non ci avrei creduto”.

Inzaghi si addentra più nel match: “Avevo visto che Moreo e Tramoni nel finale erano sfiniti e volevo toglierli, però Calabresi aveva i crampi e ho dovuto inserire Rus, ma sono contento lo stesso mi hanno dato tutti garanzie. Abbiamo una squadra forte, i due nuovi arrivati ci daranno una grossa mano. Leris oggi non stava benissimo quindi non l’ho rischiato. Oggi siamo arrivati allo strenuo delle forze, la squadra però si è dimostrata forte. E’ bello vedere come lavorano e come si pongono con me ed il mio staff durante la settimana. Gli attaccanti sono stati i nostri primi difensori, hanno corso come matti. Basti pensare alla partita di Tourè che qualche mese fa si pensava in un altro ruolo. Marin l’ho visto in crescendo ero preoccupato perché era alla sua terza partita in sette giorni. Oggi però fare un nome non sarebbe corretto, tutti hanno fatto il proprio dovere da squadra”.

