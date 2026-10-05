Fiera di Pontedera, Nannipieri: “Più pattuglie nei parcheggi dopo la rissa”

Written by Redazione• 3:23 pm• Pontedera, Politica

Gioventù Nazionale chiede di rafforzare i controlli nelle aree esterne al Luna Park già dal prossimo fine settimana

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Christian Nannipieri, presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

Estendere i controlli ai parcheggi e ai percorsi di accesso alla Fiera. È la richiesta di Christian Nannipieri, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, che riferisce di una rissa avvenuta sabato sera nell’area di sosta e sollecita un rafforzamento delle misure di sicurezza.

«È un episodio che non può essere sottovalutato e che dimostra come le misure adottate, per quanto positive e da noi condivise, debbano essere ulteriormente rafforzate», dichiara.

Nannipieri riconosce l’utilità di recinzioni, steward e metal detector, ma ritiene che il dispositivo debba comprendere anche le zone immediatamente circostanti al Luna Park. Chiede quindi pattuglie delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale in movimento, soprattutto nei parcheggi e lungo i tragitti frequentati dai ragazzi.

«L’obiettivo deve essere creare un perimetro di sicurezza che comprenda ingresso, parcheggi e collegamenti con l’area circostante», sostiene. «La Fiera deve portare divertimento e spensieratezza. E la sicurezza è fondamentale anche per tutelare le decine di persone che grazie alla Fiera lavorano».

Nel comunicato, Nannipieri afferma che le immagini ricevute mostrerebbero il coinvolgimento prevalente di giovani stranieri. Una ricostruzione dalla quale parte per contestare le politiche migratorie e di integrazione portate avanti dalla sinistra a Pontedera e in Toscana.

Il rappresentante di Gioventù Nazionale esprime inoltre sostegno alle misure governative sulla conoscenza dell’italiano nelle scuole e propone maggiore rigore sui sussidi alle famiglie che, a suo giudizio, non rispettano gli obblighi di integrazione. Chiede anche di potenziare i Centri di permanenza per i rimpatri, per accelerare l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

L’appello immediato è rivolto a Comune, Forze dell’Ordine e organizzatori, affinché valutino le criticità segnalate e rafforzino la presenza nelle aree esterne già dal prossimo fine settimana.

«La Fiera appartiene a Pontedera e deve rimanere un luogo nel quale un ragazzo possa andare con gli amici e una famiglia possa portare i propri figli senza paura», conclude Nannipieri.

Last modified: Ottobre 5, 2026