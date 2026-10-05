Arte e intelligenza artificiale: Net7 festeggia 25 anni a Internet Festival

Written by Redazione• 3:06 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Alle Benedettine la mostra di Francesco Moretti, con sculture e un’installazione interattiva. L’azienda pisana firma anche il chatbot per il pubblico del Festival

PISA – Una mostra d’arte contemporanea e un chatbot per orientare il pubblico tra le informazioni del Festival. Net7 celebra venticinque anni di attività a Internet Festival 2026, partecipando come sponsor e partner tecnico e promuovendo al Centro Congressi Le Benedettine la mostra “Worlds so close, shaped like the future” dell’artista pisano Francesco Moretti.

L’esposizione riunisce circa dieci sculture e l’installazione interattiva “DO NOT FEED THE ANIMAL”, realizzata con il supporto tecnico di Net7. Il vernissage è in programma venerdì 9 ottobre alle 18.30.

La scelta nasce da un rapporto di lunga data tra l’azienda e l’artista e dalla volontà di affiancare alla ricerca tecnologica uno sguardo critico sulle trasformazioni del presente. Le opere di Moretti invitano a osservare la tecnologia anche attraverso le sue conseguenze sulla dimensione umana, in dialogo con i temi del Festival.

«Festeggiare i nostri venticinque anni a Internet Festival ha per noi un significato preciso», afferma Federico Ruberti, CEO di Net7. «È il luogo in cui Pisa discute opportunità, limiti e responsabilità della società digitale, gli stessi temi con cui ci confrontiamo ogni giorno quando progettiamo piattaforme, soluzioni di intelligenza artificiale e campagne di comunicazione per imprese e istituzioni».

Nato a Pisa nel 1973 e laureato con lode all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Moretti lavora da oltre trent’anni tra pittura, scultura, incisione e installazioni. Nel 1989 ha collaborato con Keith Haring alla realizzazione di “Tuttomondo”. Ha partecipato a rassegne internazionali, tra cui la Biennale di Arti Grafiche di Taichung e la Biennale di Casablanca, e dal 2005 vive e lavora tra Italia e Grecia.

Accanto alla mostra, Net7 mette a disposizione del Festival un chatbot di intelligenza artificiale per facilitare l’accesso alle informazioni. Il progetto si lega a Pascal, la soluzione sviluppata dall’azienda per la Pubblica Amministrazione e i soggetti istituzionali, pensata per semplificare la comunicazione con i cittadini.

La mostra sarà visitabile l’8, il 9 e il 10 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19; domenica 11 ottobre dalle 14.30 alle 19.

Per Net7, che ha sede a Pisa e integra sviluppo tecnologico, design e comunicazione, l’anniversario diventa così un’occasione per condividere con la città il proprio percorso e mettere in relazione innovazione digitale e ricerca artistica.

Opere Francesco Moretti

Last modified: Ottobre 5, 2026