Fiera degli Scalzi a Pisa: tre giorni di enogastronomia, artigianato e iniziative culturali dal 26 al 28 settembre

PISA – Torna per la settima edizione la Fiera degli Scalzi, in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre lungo il viale delle Piagge, dalle 10:00 alle 22:00.

L’evento autunnale offrirà una vasta selezione di prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia, insieme ad attività artigianali e commerciali regionali, con spazi dedicati anche a tecnologie ambientali e energie rinnovabili. Numerose le iniziative collaterali organizzate dal Comitato Le Piagge e dall’Associazione Convivio Le Piagge, tra cui presentazioni di libri, mostre, spettacoli teatrali e musicali.

Oltre 100 espositori animeranno il viale: dalle aziende orto-florovivaistiche, con piante, sementi e attrezzature per l’orto invernale, a banchi di modernariato e curiosità. Non mancheranno artigiani e creativi con prodotti fatti a mano, oltre a un’ampia offerta commerciale che spazia dal tempo libero alle tecnologie ambientali, fino a casalinghi e piccoli elettrodomestici.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono stati adottati provvedimenti temporanei di traffico e sosta:

Viale delle Piagge : divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati (da via Masaccio a Salita di Sant’Ubaldo) dalle 01:00 del 25 settembre alle 12:00 del 29 settembre; chiusura al transito veicolare nello stesso tratto dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre; obbligo di svolta a destra per i veicoli diretti a nord all’intersezione con via Viviani nello stesso periodo.

: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati (da via Masaccio a Salita di Sant’Ubaldo) dalle 01:00 del 25 settembre alle 12:00 del 29 settembre; chiusura al transito veicolare nello stesso tratto dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre; obbligo di svolta a destra per i veicoli diretti a nord all’intersezione con via Viviani nello stesso periodo. Via Masaccio (da Viale delle Piagge a via Prinetti): divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre.

(da Viale delle Piagge a via Prinetti): divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre. Salita di Sant’Ubaldo : chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre.

: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre. Via Avanzi: obbligo di svolta a destra per i veicoli in direzione fiume, all’intersezione con piazza San Michele degli Scalzi, dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre.

La pista ciclabile lato abitazioni sarà sospesa nel tratto interessato dal mercato, consentendo il passaggio solo ai veicoli autorizzati di residenti e organizzatori.

