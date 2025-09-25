Written by Settembre 25, 2025 12:10 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Fiera degli Scalzi a Pisa: tre giorni di enogastronomia, artigianato e iniziative culturali dal 26 al 28 settembre

HomePisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGEFiera degli Scalzi a Pisa: tre giorni di enogastronomia, artigianato e iniziative culturali dal 26 al 28 settembre

PISA – Torna per la settima edizione la Fiera degli Scalzi, in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre lungo il viale delle Piagge, dalle 10:00 alle 22:00.

L’evento autunnale offrirà una vasta selezione di prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia, insieme ad attività artigianali e commerciali regionali, con spazi dedicati anche a tecnologie ambientali e energie rinnovabili. Numerose le iniziative collaterali organizzate dal Comitato Le Piagge e dall’Associazione Convivio Le Piagge, tra cui presentazioni di libri, mostre, spettacoli teatrali e musicali.

Oltre 100 espositori animeranno il viale: dalle aziende orto-florovivaistiche, con piante, sementi e attrezzature per l’orto invernale, a banchi di modernariato e curiosità. Non mancheranno artigiani e creativi con prodotti fatti a mano, oltre a un’ampia offerta commerciale che spazia dal tempo libero alle tecnologie ambientali, fino a casalinghi e piccoli elettrodomestici.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono stati adottati provvedimenti temporanei di traffico e sosta:

  • Viale delle Piagge: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati (da via Masaccio a Salita di Sant’Ubaldo) dalle 01:00 del 25 settembre alle 12:00 del 29 settembre; chiusura al transito veicolare nello stesso tratto dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre; obbligo di svolta a destra per i veicoli diretti a nord all’intersezione con via Viviani nello stesso periodo.
  • Via Masaccio (da Viale delle Piagge a via Prinetti): divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre.
  • Salita di Sant’Ubaldo: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre.
  • Via Avanzi: obbligo di svolta a destra per i veicoli in direzione fiume, all’intersezione con piazza San Michele degli Scalzi, dalle 07:00 del 26 settembre alle 12:00 del 29 settembre.

La pista ciclabile lato abitazioni sarà sospesa nel tratto interessato dal mercato, consentendo il passaggio solo ai veicoli autorizzati di residenti e organizzatori.

Last modified: Settembre 25, 2025
Previous Story
Ponte Giovani prende il via a Pontedera: prima riunione per la consulta dei giovani
Next Story
Federico Faggin ospite all’Università di Pisa per il ciclo “Dialoghi al confine”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti