Festival Toscano di Musica Antica, doppio appuntamento nel Chiostro della Sapienza

Written by Redazione• 12:58 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Una serata dedicata a Beethoven e una alla musica urbana del Trecento nell’Italia meridionale. È il doppio appuntamento che il Festival Toscano di Musica Antica propone sabato 4 e domenica 5 luglio, prima dell’atto finale in programma alla spiaggia del Gombo.

Entrambi i concerti si terranno nel Chiostro della Sapienza, uno dei luoghi simbolo del festival, con inizio alle 21.30.

Si parte sabato 4 luglio con l’Ensemble Delfico, formazione nata per esplorare il ricco repertorio da camera per archi e fiati. Il concerto, dal titolo “Ludovico van con sette strumenti”, proporrà il Settimino op. 20 in mi bemolle maggiore e la Sinfonia n. 1 op. 21 in do maggiore di Ludwig van Beethoven, trascritta per settimino dal violinista Mauro Massa.

Insieme a lui si esibiranno Andrea Vassalle al violino e alla viola, Fabio Mureddu al violoncello, Davide Nava al contrabbasso, Francesco Spendolini al clarinetto, Alessandro Denabian al corno e Alessandro Nasello al fagotto.

Domenica 5 luglio, sempre alle 21.30, sarà invece la volta de La Manticora, ensemble di musica antica, con “Le nozze di Europa – Tradizioni musicali urbane nell’Italia meridionale”.

Il concerto condurrà il pubblico alla scoperta di musiche in cui strumenti di chiara derivazione levantina accompagnano il canto ed eseguono musica da ballo. Una tradizione della quale non è rimasta testimonianza scritta, ma che restituisce il senso dell’osmosi e delle contaminazioni tra le diverse culture del Mediterraneo. In programma l’utilizzo di strumenti antichi come liuti, flauti dritti, viole e percussioni storiche.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro di Pisa e sulla piattaforma Vivaticket. Informazioni e programma completo sono disponibili sul sito www.ftma.it.

Last modified: Luglio 2, 2026