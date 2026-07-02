Casciana Terme Lari rinnova l’adesione a “Ci sto? AfFare fatica”: giovani al lavoro per i beni comuni

Written by Redazione• 12:49 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Anche per l’estate 2026 il Comune di Casciana Terme Lari rinnova, per il secondo anno, la propria adesione a “Ci sto? AfFare fatica”, progetto di cittadinanza attiva dedicato ai giovani e pensato per valorizzare il tempo libero estivo attraverso esperienze concrete di cura dei beni comuni, partecipazione e responsabilità.

L’iniziativa, già consolidata nel territorio dell’Unione Valdera e coordinata dalla Cooperativa Arnera, si rivolge a ragazze e ragazzi residenti nel Comune di Casciana Terme Lari, offrendo loro l’opportunità di contribuire in prima persona al miglioramento degli spazi pubblici, mettendosi in gioco, conoscendo coetanei e lavorando in squadra.

Dal 6 al 10 luglio 2026, al Campino di Casciana Alta, i partecipanti saranno coinvolti ogni mattina, dalle 8 alle 12, in attività pratiche di cura e riqualificazione. Tra le azioni previste ci saranno manutenzione del verde, pulizia e sistemazione di aree pubbliche, piccoli interventi di decoro urbano e tinteggiatura di arredi.

Non si tratta soltanto di “fare fatica”, ma di scoprire il valore dell’impegno condiviso. Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di trasformare il tempo estivo in un’occasione educativa, capace di avvicinare i ragazzi alla comunità, farli sentire parte attiva del territorio e trasmettere loro il significato concreto della cura dei luoghi comuni.

I giovani lavoreranno in gruppo, affiancati da un tutor e da un adulto esperto, il cosiddetto “handyman”, che li accompagneranno nelle attività quotidiane, offrendo supporto, competenze pratiche e attenzione alla dimensione relazionale dell’esperienza.

«Al termine della settimana – sottolinea l’assessora alla Cultura, Alessandra Dal Canto – ogni partecipante riceverà un “Buono Fatica” del valore di 50 euro, spendibile presso alcuni esercizi commerciali del territorio. Un riconoscimento simbolico e concreto per l’impegno dimostrato, ma anche un modo per creare un legame positivo tra giovani, comunità locale e attività economiche del territorio».

Per Dal Canto, l’iniziativa rappresenta «un’esperienza che unisce educazione, socialità e cittadinanza attiva. Attraverso piccoli gesti quotidiani, i ragazzi imparano che prendersi cura di un luogo significa anche sentirlo proprio, rispettarlo e contribuire a renderlo più bello e accogliente per tutti».

Il Comune di Casciana Terme Lari conferma così il proprio impegno nel promuovere il protagonismo giovanile, il senso di appartenenza e la cura condivisa del territorio, sostenendo percorsi capaci di lasciare nei partecipanti competenze, relazioni e consapevolezze utili anche oltre l’esperienza estiva.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.cistoaffarefatica.it. Per informazioni è possibile scrivere a cisto@arnera.net.

Last modified: Luglio 2, 2026