Certosa Festival, a Calci inaugurazione con Mangiadischi Night

Written by Redazione• 1:18 pm• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI- Tre concerti in uno per inaugurare il Certosa Festival di Calci. Venerdì 3 luglio 2026, alle 21.30, in piazza Garibaldi, appuntamento con Mangiadischi Night in Certosa, serata gratuita che porterà sul palco alcuni tra i più interessanti giovani cantautori toscani: Valeria Caliandro e Giorgio Mannucci, Unadasola e Zoe.

Ad aprire il festival sarà quindi una serata dedicata alla nuova scena musicale indipendente, con tre progetti diversi per sonorità e percorso artistico, accomunati da una forte attenzione alla scrittura e alla ricerca musicale.

Il duo formato da Valeria Caliandro e Giorgio Mannucci, vincitore del Premio Ciampi 2023, ha da poco pubblicato il singolo Il tempo non esiste, brano che anticipa un nuovo ciclo di scritture e pubblicazioni. I due artisti hanno portato nei club italiani il loro primo EP Stagioni e hanno vinto il premio Musica da Bere best videoclip con il brano Anime selvatiche, in rotazione su Rai Radio2.

Sul palco anche gli Unadasola, considerati tra le band italiane emergenti più interessanti. Dopo aver lavorato con Emma Nolde e Andrea PKT Pachetti al loro primo EP, il gruppo sta attualmente collaborando con uno dei più importanti producer della scena italiana. La band arriva a Calci a pochi giorni dalla partecipazione al festival La Prima Estate, dove si è esibita in apertura ai concerti di Hives e Jack White.

Completa il programma Zoe, cantautrice pisana classe 2002, vincitrice dell’ultima edizione del Premio Ciampi. L’artista ha già aperto i concerti di Iosonouncane, Faccianuvola e Altea. Da poco è uscito il singolo Chiodi, estratto dal primo album Cuore Automa, di imminente pubblicazione. Con Mangiadischi Label ha inoltre pubblicato Bei Suoni, EP realizzato insieme agli artisti Lai e Mignone.

L’appuntamento è a ingresso gratuito. La serata inaugurale del Certosa Festival si terrà venerdì 3 luglio, alle 21.30, in piazza Garibaldi a Calci.

Last modified: Luglio 2, 2026