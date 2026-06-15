Festa di San Ranieri, modifiche a traffico e sosta nel centro di Pisa

Written by Redazione• 1:16 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Mercoledì 17 giugno, in occasione della festa del Santo patrono di Pisa, si svolgerà nel centro cittadino la tradizionale Fiera di San Ranieri. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, che saranno in vigore dalle ore 5 alle ore 22.

In piazza dei Cavalieri e in via Dini, nel tratto compreso tra piazza dei Cavalieri e piazzetta Vallerini, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta e la chiusura al transito veicolare.

La chiusura alla circolazione riguarderà anche via Consoli del Mare, nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza dei Cavalieri, l’Arco del Gualandi e via San Frediano, nel tratto tra via Tavoleria e piazza dei Cavalieri.

Per consentire il posizionamento delle strutture di vendita, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Cavallotti, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Don Gaetano Boschi, sul lato dell’area verde.

Divieto di sosta con rimozione coatta anche in via Santa Maria, nel tratto compreso tra il civico 85 e via Ghini, su entrambi i lati della strada.

Sono previste modifiche anche in via Corsica e via Oberdan, dove per tutta la durata della manifestazione sarà sospesa l’area pedonale, destinata alle strutture adibite alla vendita.

I provvedimenti saranno validi esclusivamente nella giornata di mercoledì 17 giugno, dalle ore 5 alle ore 22.

Last modified: Giugno 15, 2026