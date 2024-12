“Festa della Toscana”: celebrata la Giornata della Memoria con il Consiglio Comunale straordinario

Written by admin• 3:41 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Questa mattina, alla Stazione Leopolda, si è svolto il Consiglio Comunale straordinario per celebrare la Festa della Toscana, che commemora l’adozione, il 30 novembre 1786, del nuovo codice penale che per la prima volta al mondo aboliva la pena di morte e la tortura.

La cerimonia, dopo l’esecuzione degli inni nazionali ed europei da parte dell’Orchestra sinfonica e dei cori delle scuole musicali pisane, ha visto gli interventi di Alessandro Bargagna, presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco Michele Conti, di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale, di Cristina Bibolotti per la Provincia di Pisa e di Andrea Simonetti, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, oltre a studenti delle scuole secondarie.

Nel suo discorso, il Sindaco Conti ha sottolineato l’importanza di questa giornata per riflettere sul passato e guardare al futuro, ricordando il gesto pionieristico di Pietro Leopoldo nell’abolizione della pena di morte. Ha inoltre richiamato il tema di quest’anno, “La Toscana del genio e dell’innovazione”, facendo riferimento alle figure di Galileo Galilei e Leonardo Fibonacci, che hanno contribuito a rendere Pisa un simbolo mondiale di scienza e conoscenza.

Conti ha poi evidenziato il ruolo delle università pisane come centri di eccellenza e di innovazione, contribuendo allo sviluppo di start-up che affrontano le sfide contemporanee in vari settori, dalla sostenibilità all’intelligenza artificiale. Un messaggio speciale è stato rivolto agli studenti presenti, incoraggiandoli a essere i protagonisti del futuro, come lo furono Galileo e Fibonacci quando erano giovani.

Il Sindaco ha concluso esortando tutti a essere all’altezza dell’eredità di innovazione e genio che la Toscana ha ricevuto, e ha augurato buona Festa della Toscana a tutti.

Last modified: Dicembre 4, 2024