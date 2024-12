Festa della Toscana 2024: una serata di parole e musica con Stefano Massini e Giulia Mazzoni

Written by admin• 7:00 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA- La celebrazione del genio e dell’innovazione toscana, cuore dell’edizione 2024 della Festa della Toscana, prosegue oltre il 30 novembre con una serata spettacolare e gratuita alla Città del Teatro di Cascina, domenica 15 dicembre alle 21. Un evento imperdibile che mescola parole, musica e emozioni straordinarie.

La serata si aprirà con un intervento di Stefano Massini, uno dei più grandi autori e narratori contemporanei, l’unico italiano a vincere nel 2022 il “Tony Award”, il prestigioso premio Oscar del teatro americano. Le sue parole, ricche di sensibilità e intensità, daranno il via a un evento che celebra le figure straordinarie che hanno reso la Toscana un simbolo di sapere e innovazione: da Galileo a Leonardo, da Dante agli innovatori moderni, fino a Pietro Leopoldo, che nel 1786 abolì la pena di morte nel Granducato, una scelta rivoluzionaria che riviviamo con la Festa della Toscana.

A seguire, il palco ospiterà Giulia Mazzoni, una delle pianiste e compositrici più apprezzate a livello internazionale. Con la sua musica unica e appassionata, Mazzoni ha conquistato il pubblico in tutto il mondo, registrando sold-out nei suoi tour dalla Cina agli Stati Uniti. La sua performance offrirà un viaggio musicale emozionante, capace di toccare il cuore di ogni spettatore.

“La scelta di Cascina non è casuale“, sottolinea Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana. “Una storia recente lega ancora una volta la Toscana alla pena di morte, quella che per prima abolì. Si tratta della vicenda di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 per un’accusa alla quale si dichiarò sempre innocente. Da Summers partì un appello letto da un’insegnante toscana, che diede vita a una corrispondenza di lettere con i suoi alunni a Navacchio, durata fino all’esecuzione della condanna. Da quella corrispondenza nacque il desiderio di Summers di essere sepolto a Cascina, dove è ricordato ogni anno durante la Festa della Toscana.“

L’ingresso al Teatro è gratuito. Le prenotazioni possono essere effettuate al link: https://bit.ly/FestadellaToscana24, chiamando il numero 050 744400 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12), o scrivendo a prenotazioni@lacittadelteatro.it.

