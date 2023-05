È iniziato il trattamento anti larve di zanzare nelle frazioni

Scritto da admin• 6:07 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Da lunedì 29 maggio ha inizio il trattamento contro le larve di zanzare nella varie frazioni del Comune di San Giuliano Terme.

Si ricorda che la disinfestazione antilarvale è un intervento mirato per ridurre in modo importante la quantità di potenziali zanzare adulte in breve tempo. Le zanzare depongono le uova principalmente nell’acqua (stagnante, limpida, salmastra o dolce, perfino inquinata) o in luoghi che verranno sommersi a breve: le temperature elevate rendono più veloce lo sviluppo delle larve e quindi la comparsa di nuove zanzare adulte. La zanzara tigre, riconoscibile per il corpo nero con striature bianche ed attiva soprattutto durante il giorno, depone da 350 a 450 uova nel corso di 6-7 cicli, ognuno della durata di 6-8 giorni; la zanzara comune, di colore marroncino ed attiva prevalentemente di sera e di notte, depone invece 200-300 uova in cicli della durata di 6-7 giorni. La disinfestazione antilarvale, permettendo di agire su aree circoscritte (griglie stradali, caditoie, fossi ecc.), consente di ridurre l’impatto ambientale del trattamento rispetto a quello contro le zanzare adulte.

Il trattamento, a base di Vectomax FG (Bacillus thuringiensis var. israelensis, B. sphaericus), è efficace sia contro la zanzara tigre, che depone le sue uova in presenza di piccoli quantitativi d’acqua a breve distanza dai giardini delle abitazioni, che contro la zanzara comune, che depone le uova anche in fossati o luoghi distanti centinaia di metri dalle abitazioni.

CALENDARIO DEI TRATTAMENTI

29 maggio, 26 giugno, 24 luglio, 28 agosto: Agnano, Asciano, Campo, Colignola, Ghezzano (compresa La Fontina), Mezzana;

30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto: Gello (compreso Le Maggiola), Orzignano, Pappiana, Pontasserchio, San Giuliano Terme, San Martino a Ulmiano;

31 maggio. 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto: Arena Metato, Colognole, Madonna dell’Acqua, Molina di Quosa, Pugnano, Rigoli, Ripafratta, Sant’Andrea in Pescaiola.

1 giugno, 29 giugno, 27 luglio, 31 agosto: fossi presenti nelle varie frazioni.

In caso di maltempo gli interventi verranno rimandati ai giorni successivi.

