“Festa del Portone” in Lungarno Guadalongo

Scritto da admin• 1:07 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 25 ottobre si svolgerà in Lungarno Guadalongo la “Festa del Portone”, organizzata dal Comitato “Porta Fiorentina”. Durante l’evento, saranno allestiti alcuni gazebo delle associazioni locali. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, l’amministrazione comunale ha adottato misure riguardanti la viabilità e la sosta.

Dalle ore 08:00 alle 21:00, Lungarno Guadalongo sarà chiuso al traffico veicolare nel tratto tra la base nautica dei Vigili del Fuoco e la scalinata di Via Cattaneo. In questo stesso tratto, dalle ore 11:00 alle 21:00, sarà vietata la sosta con rimozione forzata. Inoltre, sempre dalle 11:00 alle 21:00, sarà istituito un senso unico alternato a vista nel braccetto di Lungarno Guadalongo tra la base nautica e l’intersezione con Via Cattaneo.

FOTO TRATTA DA https://www.comune.pisa.it/

Last modified: Ottobre 23, 2024