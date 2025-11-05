Festa del 4 novembre posticipata a domenica 9 a Vecchiano

Written by admin• 2:56 pm• Vecchiano, Attualità, Eventi/Spettacolo

Il Sindaco Massimiliano Angori: “Come da tradizione, commemoriamo l’anniversario della fine del primo conflitto mondiale e celebriamo la giornata dedicata all’Unità d’Italia e alle Forze Armate”

VECCHIANO – Il Comune di Vecchiano, con la collaborazione della Filarmonica Senofonte Prato, celebra la commemorazione del 4 novembre, posticipandola a domenica 9, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di poter prendere parte all’evento.

“Come da tradizione, commemoriamo l’anniversario della fine del primo conflitto mondiale e celebriamo la giornata dedicata all’Unità d’Italia e alle Forze Armate”, afferma il sindaco Massimiliano Angori. “Istituita nel 1919, la celebrazione del 4 novembre è una festa nazionale che ha attraversato decenni di storia italiana: dall’età liberale, al fascismo, all’Italia repubblicana. Quest’anno celebriamo questo anniversario in un clima di forte incertezza internazionale anche in territori a noi vicini, ribadendo, comunque, l’importanza di valori quali pace e democrazia, e contemporaneamente omaggiando tutti coloro che hanno combattuto e sacrificato le loro vite proprio in nome di tali valori, sanciti anche dalla nostra Costituzione”, aggiunge il primo cittadino. “E di più sottolineando l’impegno delle Forze Armate anche nella nostra quotidianità, tanto più con la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri sul nostro territorio locale”.

Il Comune di Vecchiano ricorderà dunque il 107esimo anniversario, insieme all’associazione locale combattenti e reduci, tutti coloro che hanno perso la vita nelle guerre a difesa della patria e della libertà. La cerimonia pubblica si svolgerà con una funzione civile e una religiosa domenica 10 novembre alle 12 presso il Monumento ai Caduti a lato del palazzo comunale.

Oltre ai saluti istituzionali a cura del sindaco Massimiliano Angori, l’evento prevede anche intervento e benedizione a cura del parroco di Vecchiano Don Renato Melani.

“Nella data del primo novembre, inoltre, in occasione delle ricorrenze in onore dei defunti, sono stati depositati delle corone di alloro e vasi con fiori ornamentali presso i cimiteri ed i cippi presenti sul territorio comunale. Ed anche in quella del 10 novembre, saranno depositate delle corone di alloro presso il monumento ai caduti”, conclude il primo cittadino.

Novembre 5, 2025